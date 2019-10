Eesti naised astuvad Tamme staadionil Kosovo vastu

Eesti ja Kosovo koondis pole varem omavahel kohtunud. Eesti koondis on siiani kaotanud Hollandile 0:7 ja Venemaale 0:4, kuid avas reedel punktiarve mängust Türgiga saadud viigiga 0:0. Maailma edetabelis on Eesti 99. kohal ning Kosovo 126. kohal.

​Tänane Eesti vastane Kosovo on võrdlemisi noor koondis, kes pidas oma esimese ametliku rahvusvahelise mängu FIFA egiidi all 2017. aastal. Kosovo on siiani ühel korral alistanud Türgi 2:0 ja kaotanud Sloveeniale 0:5. ​Tänasel kohtumisel lisanduvad Eesti koondisesse Pärnu JK mängijad Berle Brant ja Elizaveta Rutkovskaja. Eesti ja Kosovo kohtumisest teeb otseülekande soccernet.ee.