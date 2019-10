Lugeja kirjutab: bussisõit tekitab kõhedust

Lisan oma seisukoha probleemi kohta, mis on kaasa toonud soovi vältida niipalju kui võimalik ühistranspordi kasutamist, ja usun, et see on paljude eakate mure. Nimelt raskused autobussi sisenemisel ja sellest väljumisel, kui juht ei ole hoolikas. Olukord oli selline, et pidin bussist väljudes kõnniteele astumiseks tegema poolemeetrise sammu, oli ikka paras pähkel. Õnneks oli abiks karkkepp. Tekkis hirm ja kõhedustunne. Nii kaobki tahtmine järjekordselt bussisõiduga riskida.