Tellijale

Tipptundide aeglane liiklus, et mitte öelda ummikud veel peale selle. See on taust, miks selle Lõunakeskuse kõrval oleva liiklussõlme ümberehitus eritasandiliseks ristmikuks on aastaid päevakorral olnud. Nüüd oli tööde algus juba käeulatuseski, aga siis tulid üllatavad sõnumid.