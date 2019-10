Sirla: Tartu on ilmakuulus tänavakunstilinn

Tartut on juba aastaid kutsutud Eesti tänavakunsti pealinnaks. Las ma kirjeldan, kuidas see juhtus. Mõned inimesed otsustasid, et hakkame Tartut niimoodi kutsuma. Alguses naljaga ja omavahel, siis juba intervjuudes ja ametlikes tekstides, ning ei läinudki kaua, kui meedia sellest kinni haaras ja seesama termin ei tulnud enam ainult minu ja mu sõprade suust, vaid võõrastest allikatest.

Lihtsalt keegi pidi seda esimesena ütlema ja idee teiste pähe istutama ning kuna see vastab tõele, et Tartus on kõige aktiivsem tänavakunstiringkond kogu Eesti peale ning kõige rohkem teoseid tänavatel, siis kõik klapib.

Nüüd tahan ühte suuremat ideed teie kõigi pähe kasvama panna.

Tartu on maailmatasemel tuntud tänavakunstilinn, mida tullakse spetsiaalselt vaatama vaid linnatänavatel leiduva kunsti tõttu.

Tänavakunstiturism on tõusev trend ning suuremates linnades, nagu Berliin, London, New York, kasvatatakse seda teadlikult. Olen teinud Tartus ligi kümme aastat turistidele ja muudele seltskondadele tänavakunstituure ning saan kinnitada, et huvi kasvab iga aastaga. Tartu tänavakunstiteosed on kavalalt seotud Eesti kirjanduse, (kunsti)ajaloo, popkultuuri, poliitika ja muude parajasti aktuaalsete teemadega.

Tartu ei ole küll Berliin ega London, aga meil on potentsiaali olla sama suur tänavakunstilinn sisu poolest.

Parim viis tutvustada külalistele meie linna on ekselda kesklinnast natukene kaugemale, Karlovasse ja Supilinna, ning siduda jalutuskäik linnas meie kultuuri ja päevakajaliste teemadega.

Aga mõtleme suuremalt. Tartu ei ole küll Berliin ega London, aga meil on potentsiaali olla sama suur tänavakunstilinn sisu poolest. Meil on korralik põhi, isetekkeline tänavakunst, olemas ning kogukonna üldine toetus ja arusaam, miks on kvaliteetne kunst linnaruumis tore ja vajalik.

Nüüd tahan Tartusse luua maailma kõige suuremat välifotogaleriid, et komplekt oleks täiuslik. Selleks on olemas ideaalne asukoht – Annelinna kergliiklustee, mis algab Kalda teega ja läheb risti läbi kogu linnaosa. Selle keskel on trikipark ning tee lõpeb linnaosa suurima poe Prismaga. Suured paneelmajad on tee äärde ehitatud nii, et otsaseinad vaatavad kõik tee poole. Täpselt nagu tühjad pildiraamid, mis on galeriisse üksteise järele riputatud ja ootavad vaid täitmist kunstiga.

Ausalt öeldes, väljaspool seda projekti ei ole ma isegi põlise tartlasena Annelinna tihti sattunud. Tunnen ennast suurte majade vahel väikese ja tähtsusetuna. Suured tuhmid seinalahmakad mõjuvad rusuvana, kõik kohad on äravahetamiseni sarnased.

Mina arvan, et linnaruum peaks inspireerima ja panema meid hästi tundma. See on meie enda kodu eesruum ning oma kodus me ometigi teeme kõik selle heaks, et mõnus olla oleks: valime tapeeti hoolega, riputame kunsti seinale.

Sama palju kui me elame enda kodus, me elame enda linnas ja enda linnaosas ning kuidas me ennast seal tunneme, mõjutab väga palju elukvaliteeti. Suure fotogalerii rajamine linnaruumi ei too Tartule mitte ainult rahvusvahelist tähelepanu, vaid ka Annelinna uut värskust ja elu.

Minu ideed ja visiooni saab toetada Tartu linna kaasava eelarve hääletusel. Teeme siis nii, et järgmine kord ei ole see enam mina, vaid näiteks BBC ajakirjanik, kes väidab, et Tartu on maailmakuulus tänavakunstilinn.