Sõbrad või mitte? Endise abilinnapea kohtulugu algas üllatava vaidlusega

Valvo Semilarski (vasakul) ja tema kaitsja Oliver Nääs on veendunud, et kohus peaks prokurör Margus Grossi Semilarski asja arutamiselt taandama.

Kaks aastat tagasi kuriteokahtlustuse saanud ja nüüd toimingupiirangu rikkumises süüdistatav Tartu endine abilinnapea Valvo Semilarski esitas eile Tartu maakohtus peetud eelistungil taotluse taandada tema süüasja arutamiselt prokuröri Margus Grossi, sest Semilarski hinnangul ei ole prokurör tema süüasjas objektiivne. Semilarski selgitas, et nii tema, prokurör Gross ja menetlusosaline AS Eviko juht Kaimo Sepp on peretuttavad, kes on omavahel läbi käinud enam kui kümme aastat.