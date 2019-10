Kaunase puiesteel lendab hiiglaslik händkakk

Idee nr 14 eestvedaja kunstnik Sirla ütles, et tööga soovitakse tähelepanu pöörata Eesti loodusele. «Annelinnas on 25 000 elanikku, pildil olevaid händkakke 3800 ringis,» selgitas kunstnik. «See foto on näide, kuidas kunsti toomine linnakeskkonda muudab kogu ümbruse elavamaks,» lisas ta.