Maskid peas, võtavad abikaasad mängu tõena

Pinteri näidend «Armuke» toob vaatajate ette keskealise abielupaari Richardi (Andres Mähar) ja Sarah (Linda Kolde) suhte, millest on aastatega kadunud uudsus ja kirelõõm. Alles on jäänud tüdimus ja rutiin. Nad püüavad pärast kümmet abieluaastat armuleeki põlemas hoida üsna kummalisel viisil: mängides teineteisele armukesi, aga abikaasadena teevad nägu, et armuke on keegi kolmas.