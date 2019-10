Juhtivprokurör asus kaitsele: Valvo Semilarski süüdistaja on professionaalne ja objektiivne

Semilarski selgitas, et on aastate jooksul kohtunud Grossiga erinevatel sündmustel ning nad vahetasid viisakusi ka ühes restoranis nädal enne tema kinnipidamist ja läbiotsimisi.

Gross seevastu ütles, et nad pole Semilarskiga sõbrad ning nende omavaheline läbikäimine on pigem seotud nende abikaasadega. «Enne selle menetluse juurde asumist ei olnud ma kordagi Semilarskil külas käinud, ka ei ole minu teada Semilarski minu juures käinud. Mul ei olnud tema telefoninumbrit ega meiliaadressi, seega ei saa öelda, et me oleks olnud lähedastes suhetes,» väitis Gross.