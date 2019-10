Tartu Naerumaa lasteaia koolieelikud pääsesid loosi tahtel Stig Rästa hambapesulaulu esmaesitlusele

Üritus algas Suukooli hambahaldja juhendamisel hambajoogaga, mis läbi väikese liikumise, mängu ja joogaelementide õpetab lastele tervete hammaste viit reeglit. Seejärel astus lavale Stig Rästa, kes on hambalaulu autor ja esitaja. Teda toetasid vokaalselt Hanna-Liina Võsa muusikalikooli laululapsed, keda on näha ka hambapesulaulu videos.

Lapsed said veel mängida Miiamilla muuseumis ning osaleda nendele organiseeritud töötoas. Suukooli poolt said lapsed väikesed kingitused ja hambasõbralikud näksid.

Suukool on üleriigiline projekt, mis tegeleb laste ja noorte hambahaiguste ennetusega. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust suutervisest, et Eestis kasvaksid tervete hammastega lapsed. Projekti rahastab Eesti Haigekassa ja see toimib koostöös Eesti hambaarstide liiduga.