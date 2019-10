Tuntud vilistlased arutlevad rahvusülikooli ja tudengipõlve olulisuse üle

Täna on vestlema kutsutud endine siseminister ja praegune Riigikogu liige Katri Raik, endine sotsiaalkaitse- ja kaitseminister Margus Tsahkna, era- ja haldusõigusele keskendunud advokaat Madis Päts ning tunnustatud kaitsepoliitika, -planeerimise ja -ressursside haldamise nõustaja Jaan Murumets. Tartu ülikooli vilistlased, kes olid tudengipõlves aktiivsed korporandid, heidavad valgust sellele, milline tähtsus on Tartu ülikoolil kui rahvusülikoolil ühe eestlase elus.

«Mis võiks olla selleks parem võimalus kui teha seda meie oma liikmete abil. Need on inimesed, kelle kohta oleme harjunud lugema ajaleheveergudelt, kuid kes on ju samuti olnud kunagi tudengid ja elanud läbi praeguste üliõpilastega sarnaseid kogemusi. Usume, et esinejatel on jagada väärt mõtteid nii õppurite, vilistlaste kui ka teiste linnakodanikega,» rääkis Mooste.