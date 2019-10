Eelmise kultuuripealinna juht andis tartlastele nõu

Mina ja mu kultuurikorraldajatest sõbrad olime oma tuleviku pärast väga mures, aga me ei tahtnud ka ära kolida. Ja alati saab valida, kas olla tuleviku vaates küüniline ja negatiivselt meelestatud või otsustada ise midagi ära teha. Me kirjutasime manifesti, kuhu panime kirja, mida muuta tahame. Mõistsime, et meie katsumused on sarnased paljude Euroopa piirkondade omadega. Kui tahta midagi ühiskonnas muuta, siis sageli ei jõua inimesteni ratsionaalsed põhjendused. Inimesed mõtlevad ja valivad emotsioonidega. Südamega. Ja sageli on kunstnikud need inimesed, kes suudavad tekitada teistele tunde, et miski on oluline.