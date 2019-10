Tamme koolis hakatakse lavastama muusikali «Printsi ja kerjus». Printsi mängib Rasmus Lange (vasakul) ja kerjust Mihkel Oppar. Selja taga on neid toetamas klassikaaslased ning õpetajad Tiina Tooding (taga vasakul) ja Kersti Loim.

Tuleva aasta kevadel toovad Tartu Tamme kooli õpilased lavale muusikali «Prints ja kerjus». Tähelepanuväärne on see, et lavateos etendatakse oringinaaltekstide ja -muusikaga.