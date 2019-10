Galerii: soomlased korraldasid suured koerad, väiksed koerad ja kutsikad Tartusse näitusele

Tiibeti mastifi Isadoriga oli Tartusse tulnud Lääne-Virumaal koerte aretusega tegelev Õnnela Kuusemäe. Kui täna sõitis ta ülikoolilinna aastase Isadoriga, siis kodus on tal veel 13 koera, kellest kaks on tšau-tšaud ja 11 Tiibeti mastifid. Kuusemäe rääkis, et Tiibeti mastif on väga rahulik ja oma perekonda armastav koer. Karu meenutav koer sobib hästi koduvalvuriks.

Kuusemäe tunnistas, et koertele polegi võistlusi ja näitusi tarvis, need on rohkem omanikule. «Kui inimesel on ilus koer, siis ta ikka tahab teda teistele näidata,» rääkis ta. Koertele on siiski oluline olla sotsiaalne ja teiste inimeste ning koertega harjuda.

Neljakuuse Alaska malamuudi Waltari tõi teiste koertega sõbrustama Marina Vannina, kellel on kodus üks vanem sama tõugu koer veel. Et Waltar tuli Vannina perre töökoerte kennelist Hellerkanti, siis on koer ka väga aktiivne. «Temast saab kindlasti hea kelgu ja ratta vedaja,» teadis Vannina.

Praegu katab Waltarit veel pehme kutsika karv, mis järjest vahetub. Kutsika karva kammib perenaine Waltarilt maha ja koob villaste sokkide sisse, siis ei ole toas nii palju koera karva ja pere saab talveks soojad sokid.

Kuigi malamuudid on väga armsad ja ka menukad koerad, siis Vannina palub inimestel olla selle tõuga ettevaatlik. «Esimeseks koeraks ma kindlasti ei soovitaks,» ütles ta. «Malamuudid on liiga targad koerad ja nendega peab oskama ümber käia, täiskasvanud ja õpetamata koeraga on hiljem väga raske hakkama saada. Nad võivad omaniku üle mängida.»

Ka on ilusad ja karvased malamuudid väga isepäised ja kui jonn tuleb peale, siis ei meelita koera ka maiustusega oma meelt muutma.