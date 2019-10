Fotod: Lõunakeskuses peeti Eesti toidu pidu ja sügislaata

Sepp rääkis, et kaasa tegi varemigi siidreid ja veine ning vajadus äädika järele tekkis tervislikel põhjustel. Just refluksi ehk kõrvetiste raviks Taavi Sepp õunasiidriäädikat kasutama hakkas. Esialgu lisati seda paari supilusika kaupa veele, nüüd valmistab pere sellest ka salatikastmeid ja tervislikke kokteile. Nüüd ongi abikaasa äädikameister ja Sepp ise tegeleb müügi ja muuga.

Kanepi vallas Põlvamaal on käsil kiired ajad, osaühingu Kõlleste Garlic perenaine Vaike Soosaar peab plaani, et lähiajal mulda panna suuremas koguses küüslauku. Täpsemalt neljale hektarile. Küüslaugust meisterdatase võid, aga ka magusat särtsatust, mis on küüslauguvõrsete ja mee segu – sobivat hästi liha marineerimiseks või ka tervise turgutamiseks.

Tööd jagub ka Ida-Virumaale Iisakusse, kus õde ja vend Triinu ja Madis Arm teevad Alutaguse juustu, täpsemalt hallitusjuustu. Kui poelettidel märkame pigem mõne Vahemere-äärse maa toodangut, siis nüüd on teada, et hallitusjuustu tehakse ka Eestis.

Triinu Arm rääkis, et juustule «istutatakse» külmunud hallitus peale, mis siis teeb juustu just selliseks nagu tarvis. Kui esimene aasta tegutseti korteri koduköögis, siis nüüd kaks viimast aastat tehakse juustu meiereis. Lisaks juustule oli Alutaguse juustu letil ka sinihallitusjuustu snäkk, see olevat nende kõige uuem toode. «Isegi toiduamet ei tea täpselt, mis see on,» rääkis Triinu Arm. Tegemist on külmkuivatatud sinihallitusjuustu tükkidega, mis on üsna intensiivse maitsega.