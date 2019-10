Suur galerii: Tartu linnamaraton lõppes üllatusvõiduga

Täna hommikul kell 9.30 anti Vabaduse puiesteel kaheksandat korda start Tartu linnamaratonile. Põhistarti ehk 42-kilomeetrisele distantsile oli kogunenud sel aastal ligi 600 osalejat, kelle hulgas esines nii prantsuse sõjaväelasi, emasid-isasid, vapraid seenioreid kui ka eelmiste aastate tippjooksjaid. Teiste hulgas tegi esimest korda oma maratonidebüüdi muusik Jalmar Vabarna. Kell 11 läksid rajale poolmaratonil osalejad ja kell 14 viimase, 10-kilomeetri distantsi osavõtjad.

Esikolmik selge juba kümnendal kilomeetril

Päikesepaistelisel laupäeva hommikul oli ilm loodetust veidi jahedam, kuid jooksjaid see ei heidutanud. Esikolmik kujunes välja juba kümnendaks kilomeetriks, kui järgmistega jäi vahe sisse kolmel kõige kiiremal: sündmuse kolmekordsel võitjal Raivo Allal, esimese maratonidebüüdi teinud Rauno Laumetsal ja tänavuse Tartu maastikumaratoni võidumehel Rauno Jallail.

Esimesed 15 kilomeetrit olid nende vahel veel tasavägised, seejärel jäi vaikselt maha Rauno Jallai. Pärast 30. kilomeetrit aga vangutas eelmise aasta võitja Alla pead ja oli selge, et täna võib olla Rauno Laumetsa päev. Tõepoolest, märgatava edumaaga jõudis Laumets esimesena finišisse ning tema aeg oli 2:28.36. «Ütleme nii, et kui teha enda tempot ja keskenduda oma jooksule, siis ei lähe raskeks. Ma ei mõelnud üldse mingile kohale, esimese maratoni kohta on see ikka väga hea aeg. Täna sobis kõik hästi, tempo oli väga ühtlane ja ma ei vaadanud tagasi,» ütles 8. Tartu linnamaratoni võitja Laumets.

Sain sportlikus mõttes õppetunni, et kahte maratoni ühe kuu vahega ei jookse.

Üllatusi finišijoonel

Kui suure osa distantsist püsis Rauno Laumetsa järel teisel kohal Raivo Alla, siis finišisse jõudis esinumbri järel hoopis Rauno Jallai (+2:04). «Paneks veel ühe otsa! Enesetunne on väga hea. Raivo Alla kustus jah lõpu poole, võtsin ennast kokku ja läksin mööda. Küll aga sikutas Rauno Laumets ees nii kõvasti, et ma ei hakanud sellega kaasa minema ning proovisin targalt lõpuni joosta,» rääkis Jallai.

Oma neljandat võitu lootma läinud Raivo Alla pidi sel korral leppima kolmanda kohaga (+3.25). Peamiseks põhjuseks peab ta vähest taastumist eelmisest maratonist. «Sain sportlikus mõttes õppetunni, et kahte maratoni ühe kuu vahega ei jookse. Kui Tallinnas sai hõbemedal võetud 2.27 ajaga, siis tänaseks ei olnud jalad piisavalt taastunud. Nägin seda esimest signaali juba teisipäeval, aga lootsin, et äkki läheb paremaks. Tasub valmistuda konkreetseks võistluseks,» rääkis Alla. Ometi ütles ta, et nautis päikeselist ilma ja jõudis finišisse hea tujuga. Naiste konkurentsis võitis 42 km distantsi Kadiliis Kuiv (2.58.46), kellele järgnesid Eve Talts (+3.19) ja Lilian Raspel (+8.53).