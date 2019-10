Elva vald tunnustas silmapaistvaid haridustegijaid

Elva valla 2019. aasta noorõpetaja tiitli pälvis Mari-Liis Kurvits Elva huviala- ja koolituskeskusest ning aasta kooliõpetaja tiitli omistas Riin Saadjärv Puhja koolist. Aasta klassijuhataja laureaat on Cati Krillo Elva gümnaasiumist.

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Karin Pastarus Rõngu lasteaed Pihlakobar Hellenurme rühmast.

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Tiit Veigel Elva muusikakoolist ning aasta tugispetsialisti tiitli sai Erle Põder Rõngu lasteaiast Pihlakobar.

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Heli Rähni Elva gümnaasiumist.

Aasta hariduse sõbra laureaat on Jaana Unt ja sihtasutuse Elva laste- ja perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonimeeskond Elva valla haridusasutuste toetamise eest.

Elva valla aasta hariduse teo laureaat on Aigi Kapten aiandusprojekti «Söödav iluaed» loomise eest Õnneseene lasteaias.

Elva vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles tänuüritusel, et valla peamine arenguprioriteet on elanike arvu kasv ja väga hea elukeskkond. «Ilma korraliku ja kodulähedase koolivõrguta seda eesmärki ei saavuta. Iga kool ja iga hariduses töötav inimene on vallale väga oluline,» sõnas ta.

Ta lisas, et õpetaja töö väärtustamisel on sügavam sisu. «Õpetaja hoiakud, arvamused ja väärtushinnangud jõuavad iga päev Elva valla lasteni ning kuna meie vallas ei ole ülikooli ega kutsehariduskooli, peame leppima, et noored lähevad seda taset omandama väljapoole meie valda.» Koemetsa sõnul ongi seda olulisem, et lasteaias, põhikoolis ja gümnaasiumis õpetataks lapsi väärtustama oma kodukoha loodust, inimesi ja siin pakutavaid võimalusi tööks ja elamiseks. «Meie valla õpetajad teevad väärt tööd ning väärivad igati esiletõstmist ja tunnustamist.»

Elva abivallavanem Marika Saar avaldas siirast heameelt, et haridustegijate tunnustamiseks esitati arvukalt kandidaate. «See näitab, et meie õpetajad on silmapaistvad, väärtustavad enesearengut ja õppimist. Just isikliku eeskujuga innustavad õpetajad õpilasi kõige enam olema head inimesed ning loodetavasti valib järjest enam noori tulevaseks elukutseks just õpetaja ameti.»