Tartu Peetri koguduse aastapäevaks valmis näitus aial

Aastapäevapuhuse näituse kiriku aial on koostanud koguduse liiga Kristiina Tael ja õpetaja Ants Tooming.

Täna kell 18 toimub Peetri kirikus Kiiminki (Soome) poistekoori Pohjantähdet kontsert, dirigent Olli Heikkilä, orelil Eeva Maija Sorvari. Kontsert on tasuta, kuid kavas on teha korjandus, et toetada kiriku põhjakülje ülemiste vitraažakende restaureerimist.