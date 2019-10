Näitleja teeb armastuslooga lavastajadebüüdi

Lavastuse kohta on Vanemuine teatanud, et see on mehe ja naise armastuslugu oma ilus ja valus. Või siis vabameelne käsitlus suhtest, mis on hakanud mõranema. Et mõlemad on kirglikud ja loomingulised inimesed, otsivad nad abi rollimängust, mis ühel hetkel ületab piirid ja muutub tõeliseks. See lugu on nende armastuse proovikivi.