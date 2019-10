Kuidas valmistuda homme algavaks Tartu linnamaratoniks?

Kõht täis ja põlvpüksid jalga

Homme kell 9:30 antakse Vabaduse puiesteel stardipauk Tartu linnamaratoni põhidistantsile 42 km. Kell 11 lähevad rajale 21 km jooksjad ja kaks tundi hiljem 10 km jooksjad/kepikõndijad. Sel aastal kulgeb linnamaratoni rada nii Tartu teedel ja tänavatel kui Luunja vallas. Raido Mitt, kes on üks 21 kilomeetri distantsi favoriite, iseloomustab Tartu linnamaratoni rada võrdlemisi kiirena ning püüab sel korral kindlustada ühe kindla aja. «Mul on plaanis joosta aeg 1:07:00, mis on ühtlasi MMi poolmaratoni norm. Usun, et jalad on selleks täiesti võimelised, nüüd sõltub sooritust rajast ja ilmast,» rääkis Mitt. Tema sõnul on jooksu eel kõige olulisem õige toitumine ja korralik uni.