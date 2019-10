Relvade loovutamise kuu esimestel päevadel sai politsei teate kolmest leiust

Relvaloovutamise kampaania esimeste päevade jooksul on üle Lõuna-Eesti politseile teada antud kolmest leiust. Lõuna prefektuuri politseikapteni Ove Saare sõnul laekus kampaania esimesel päeval teade sellest, et remonditööde käigus leiti Tartu kesklinna ühe hoone pööningult kastitäis roostes padruneid. Politseipatrull sõitis sündmuskohale, võttis leiu üle ning toimetas politseimajja, kust see hävitamisele saadetakse.