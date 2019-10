Algas registreerumine Tartu haridusfestivali üritustele

Sügisese koolivaheaja kolmel päeval on kavas üle poolesaja koolituse ja arutelu, mille eesmärk on aidata kaasa muutunud õpikäsituse levikule.

«Tartu haridusfestival on koht, kus meil on võimalus üksteist näha, aeg maha võtta ning üksteiselt õppida, uut kogeda ja ehk saada tehtus ka enesekindlust,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. Tema sõnul saab festivalil koguda innustust ja inspiratsiooni, oskusi ja töövõtteid siit- ja sealtpoolt Emajõge.

Nagu eelmistel haridusfestivalidel, on ka tänavuse programmi koostanud haridusasutuste töötajad, kes astuvad ise üles ka koolitajate rollis. Sel korral võetakse fookusesse näiteks avatud õpperuumid, õpiraskustes aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega (ATH) õpilaste toetamine tavaklassis, digiteemad lasteaias, aktiivsed ainetunnid ning palju muud. Kogu programm on kättesaadav haridusfestivali veebilehel.

«Programmist leiab igaüks endale kindlasti midagi kasulikku ja põnevat, et saada juhtnööre ja teadmisi klassis kasutamiseks või selleks, et mõista, millistes suhetes on õppeprotsessis osalejad ja nende arusaamade rakendamine praktikas,» rääkis festivali peakorraldaja Kairit Peekman Tartu linnavalitsuse haridusosakonnast.