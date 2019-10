Tartu vallas valmis esimene koerte jalutusväljak

Tartu vallavanem Jarno Laur sõnas, et idee tuli lapsevanematelt ja koeraomanikelt. «Lapsevanematele ei meeldinud, et koeraomanikud oma lemmikutega liivakastide ja mänguväljakute ümbruses käivad,» rääkis ta. Idee esitati tänavuse Tartu valla kaasav eelarve ettepanekute hulka ning tänu kohalike inimeste häältele ja heakskiidule see ka valmis sai.

Koerte jalutusväljak pole mõeldud vaid jalutamiseks, see on koht, kus koer saab vabalt joosta ja teiste koertega suhelda. Lemmiku sotsialiseerimine on oluline, et loom avalikes ja rahvarohketes kohtades paanikasse ei satuks. Laur lisas, et ka saavad koerad jalutusväljakul treenida agility võistlusteks, sest seal on olemas vajalikud koeraspordi vahendid.