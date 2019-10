Melinda (Ingrid Isotamm) ja Tobias (Toomas Täht) kohtuvad öösiti, et oodata metsiku looduse saadikut.

Laupäeva õhtul jaguneb Tartu esietenduste seltskond kaheks. Üks osa läheb Karlova teatrisse, kus Eric Coble’i draama «Minu haukuv koer» on lavale seadnud Taago Tubin, ja teine jagu läheb Sadamateatrisse, kus Harold Pinteri draama «Armuke» on võtnud lavastada Andres Mähar.

Mõlemad uuslavastused on väikese trupiga. Mõlemad on ühes vaatuses. Mõlemas on omamoodi nalja.