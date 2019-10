Roheline laine muudab Turu tänaval liiklemise sujuvaks

Tellijale

Tartu linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis sõnas, et esialgu prooviti toimida samuti nagu Riia tänaval, kus varahommikul on roheline laine ühes sõidusuunas ja kell 9.30 see vahetub. «Turu tänaval on mõlemas suunas suur liikluskoormus ja seetõttu on roheline laine vajalik mõlemal suunal,» lausus ta.