Raudteeületuskoht muutus ootamatult takistusribaks

Tartu linnamajanduse osakonnajuhataja Rein Haak ütles, et see ei ole olnud reeglipärane tegutsemine, sest sisuliselt on tegu kõnnitee sulgemisega, milleks tulnuks linnalt luba võtta niisamuti kui sõidutee sulgemisel. Paraku ei saanud linnavalitsus luba anda ega selleks tingimusi kooskõlastada, sest raudtee lammutaja kooskõlastust ei küsinud. Haak ütles, et kui kõik kodanikud ei saa sealt kohast üle, tuleb välja panna hoiatusmärgid, mis näitavad, et ületuskoht on suletud. «Aga kui telliskivimärgi alt ikkagi lähed läbi, siis on oma risk, kui kukud auku,» lisas ta.