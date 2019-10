Kolmeaastane Mia on tegutseja, uudishimulik ja rõõmus laps, kel on väiksed kiiksud. Nii iseloomustab teda ema Kersti, kes täisnimega selles loos rääkida ei soovi. Peres on lapsi veelgi, ja Mia on pesamuna. Kui Mia ei olnud veel kahenegi, märkas ema, et tüdruk ei reageeri nimele. Ja kui lapsel mingi mõte pähe tuli, siis ei näinud ega kuulnud ta midagi muud, lihtsalt läks ja tegi. Ka sõnu tekkis tal juurde vähe ja kõne arenes aeglaselt.