Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse liige, sel aastal Jõgeva lähistel Viruveres tööle hakanud vineeritehase Estonian Plywood nõukogu liige Ando Jukk leiab, et mullu suurt pahameeletormi tekitanud puidurafineerimistehast on Eestisse endiselt tarvis. Ka leiab metsatööstur, et kõrgkoolid peaks piirama neile erialadele tasuta vastuvõttu, mida tööjõuturg tegelikult ei vaja.