Supilinna Oa tänavale kerkib neli kortermaja

Arco Vara tütarfirma Kodukalda OÜ on sõlminud ehitus- ja finantseerimislepingud arendusprojekti teostamiseks, mille oodatav netotulu on üle nelja miljoni euro.

«Kuigi Eesti kasumimarginaalid on vähenenud, loeme neid piisavaks, et riski võtta,» ütles Arco Vara juhataja Tarmo Sild börsiteates. «Käime turu nõudlusega kaasas ja eelbroneeringud Eestis on piisavad, et arendust alustada,» lisas ta.