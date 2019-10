Linnavalitsus kutsub keskkonnasäästliku topsiringluse algatajaid korrale

Tellijale

Linnavalitsuse ettevõtlusosakonna juht Malle Blumenau selgitas, et topsiringluse idee on küll tervitatav, kuid rõhutas, et alkoholi tarvitamine tänaval on keelatud. «Baarid peavad veenduma, et baarist ei lahkuta topsiga, kus on alkohoolne jook sees,» lisas Blumenau.