Tartu idufirma pälvis Euroopa parima noore ettevõtte tiitli

«Me oleme täiesti kindlad, et kõige kasumlikum põlluharimise viis on samas ka kõige kasulikum keskkonnale,» ütles Saluoks.

Ameerika kaubanduskoda Euroopas (AmCham EU) ja Junior Achievement Euroopa (JA Europe) korraldasid võistlust seitsmendat korda. Žürii hinnangul näitab eAgronom, et noortel on põllumajandusse asja.

«Meid inspireeris eAgronomi lugu ja Robini tahtejõud ja soov tegeleda ühe väga olulise probleemiga – põllumajanduse jätkusuutlikkusega,» ütles AmCham EU tegevjuht Susan Danger. «Neil on tugev ärimudel ja laiem mõju ühiskonnale. Meil on väga hea meel, et saame toetada selliseid noori ja andekaid ettevõtjaid, sest just nemad on ju Euroopa majanduse tulevik,» lisas ta.