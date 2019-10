Doktoriõppe tudengid saavad kandideerida stipendiumile

«Eesti teadlaskonna järelkasvu tuleb pidevalt investeerida, sest ilma teadus- ja arendustegevuseta ei sünni innovatsiooni,» selgitab ITL-i juhatuse liige Ivo Lasn. «Infoühiskonna teerajaja Ustus Aguri nimeline stipendium on üks meie võimalusi tunnustada noori info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonda panustamise eest.»

ITL-i Ustus Aguri stipendium on ette nähtud ühe andeka avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks, kelle doktoritöö teema on seotud info- ja kommunikatsiooni valdkonnaga või käsitleb laiemalt selle kasutamist teises valdkonnas. Üks kriteeriume, mille alusel stipendiaat välja valitakse, on doktoritöö teema oodatav mõju Eesti ühiskonna arengule.