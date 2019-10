Spordimuuseumis näeb oma silmaga maailma üht erilisimat võidukarikat

Tellijale

Selle aasta maikuus viisid Slovakkias peetud jäähoki maailmameistrivõistlustelt koju esikoha meie naabrid soomlased, kes alistasid turniiri favoriidid Rootsi, Venemaa ja Kanada. Muuseum võttis kohe ühendust Soome jäähokiliiduga, et näidata seda erilist auhinda esimesena just Tartus. Pealegi on eestlaste seas palju hokifänne ja soomlaste edu läheb neile korda.