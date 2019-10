Ameeriklane tõi näha tühjad vapid

Tellijale

Seetõttu võib Liina Rausi pidada lausa hulluks, kui ta neile lisaks avas Kogo galerii ja sealjuures väljaspool kesklinna, Aparaaditehases. Ja tal ongi midagi uut öelda südamele, mõistusele või silmale, mida võib näidata ka lastele. Sest talle on tähtis väljapaneku kõrge kunstitase, mitte skandaalne sisu. Ta on Kogo galeriis mõelnud ka publiku harimisele, senisel kümnel näitusel on tutvustatud viit väliskunstnikku, on peetud ka loenguid.