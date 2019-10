Varjupaiga koeri vaevab kennelköha ja neid ei saa jalutama viia

Maaülikooli väikeloomakliiniku administraatori Jaana Salujõe sõnul on kennelköha igal sügisel süvenev probleem ning ka kliinikusse on külmemal ajal nakatunud koeri rohkem jõudnud. Salujõe rääkis, et haiguse tunnusteks on köhimine nagu miski oleks kurgus, nina võib tilkuda ning koerad muutuvad loiumaks. Salujõe sõnul aitab haiguse vastu koerte sooja toomine. Kui haigus juba kallal ning see üle ei lähe, võib tüsistus olla kopsupõletik.