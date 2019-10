Galerii: Tartu päästjad laotasid end koos kogu autos oleva varustusega asfladile laiali

Tegemist on sotsiaalmeedias septembri alguses levima hakanud kampaaniaga, mis kannab nime Tetris Challenge. Selle eesmärk on näidata, mida pääste-, kiirabi-, politseiauto või muu operatiivsõiduk endas sisaldab.

Meeskonnavanem Marek Kutsar sõnas, et kahe aasta jooksul on käiku läinud pea kõik osad kogu varustusest. Selle aja jooksul pole nad kordagi pidanud kasutama vaid esmaabikohvrit. «Tartus reageerib kiirabi alati sündmustele nii kiiresti, et meie pole pidanud esmaabikohvrit kasutama,» lisas ta.

Kutsari ja tema komandokaaslaste sõnutsi on Tetris Challenge'i kampaania väga tervitatav, sest tavainimene tavaliselt ei tea, mida kõike leidub ühes päästeautos. Teiseks andis see võimaluse teha autos suurpuhastus. «Muidu võtame kord nädalas tehnikapäeval asju kapphaaval autost välja ja kontrollime üle, kuid kahe aasta jooksul, mil meil see auto on olnud, pole seni olnud juhust ja mahti kogu kraami välja võtta ning masin seest põhjalikult puhtaks teha,» lisas meeskonnavanem.