Eesti Post annab Tartu Peetri koguduse suurjuubeliks välja postmargi

Eesti Post annab margi «Tartu Peetri kogudus 150» välja 4. oktoobril. Tiraaž on 20 000 ja nominaalväärtus 65 senti. Riho Luuse kujundatud margi on trükkinud Vaba Maa. Koos postmargiga ilmub esimese päeva ümbrik. Esimese päeva tempel on kasutusel esitluse ajal Peetri kirikus ja peale seda Kvartali keskuse postkontoris.