Valmisid selle aasta viimased SmartEnCity seinamaalingud

Pepleri 3 teose autor ja teostaja on Poola tänavakunstnik Seikon. SmartEnCity projekti kunstikoordinaatori Andra Somelari sõnul sai kunstnik vaatamata kehvadele ilmaoludele ja viimase hetke ootamatutele muudatustele oma tööga erakordselt hästi hakkama. Pepleri 3 kunstikuraator, Tartu kunstnik Sirla ütles, et Seikon külastas Tartut eelnevalt mitu korda ning on väga teadlik Tartu linnaruumist ja arhitektuurist. «Meie eesmärk oli luua kohatundlik teos, mis on spetsiaalselt sellele asukohale valminud,» sõnas Sirla ning lisas, et on lõpptulemusega väga rahul.