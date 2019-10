Liikluspolitsei: Helkurit pole vaja politseinikule näitamiseks, vaid iseenda ohutuse tagamiseks

Politsei rõhutab, et helkuri kandmine on pimedal ajal jalakäijale kohustuslik nii valgustatud kui valgustamata teel, kõnniteedel ja sõiduteedel. Politsei kontrollib sügisesel pimedal ajal helkuri kasutamist, kuid see pole vajalik mitte politseinikule näitamiseks, vaid iseenda ohutuse tagamiseks, kuna helkur võib päästa elu.