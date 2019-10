Kõige kallimale platsile kerkibki kõige kõrgem tankla-büroo

Tellijale

Tähtajaks, eile hommikuks ei andnud piirinaabrid linnavalitsusele aga tagasisidet, kas nad on ehitise muudetud projekti ehk neljakorruselise hoonega päri või ei. «Kuna me ei saanud naabritelt mingit tagasisidet, eeldame, et saavutasime muudetud projektiga tasakaalu ettevõtja ärihuvi ja inimeste erahuvide vahel,» ütles Tartu abilinnapea Reno Laidre. «Päikest uus hoone naabritel ära ei varja, projekti muudeti nende soovi järgi, näiteks parkimine on majast kaugemale viidud ja ka haljastust tuleb sinna rohkem kui algselt kavandati.»