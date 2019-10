Vahur Kollom: tegelgem vastandumise asemel sisuga

Inimesed peavad saama vananeda väärikalt. On teada-tuntud tõde, et inimestel on raskusi oma lähedaste hooldekodu arvete tasumisega. Teisalt on vaja ka hoolekodude kvaliteeti parandada. Halbadele hooldustingimustele on varem tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler. Meenutuseks: õiguskantsleri ametkonna kontrollkäikude tulemusena selgus, et paljude Eesti üldhooldekodude tingimused ei taga nende elanike põhiõigust inimväärsele elule.