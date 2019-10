Jürgen Rakaselg: Liivi sõda polnudki. Ravijuhis koolidele õpetajate kaitseks

Olen kuulnud, et Liivi sõda tegelikult polnudki. Räägitakse üha enam, et autism võib olla nakkav ja gluteen tekitab püsiva mürgistuse, isegi ajukahjustuse. Pole mingit kahtlust, et ruumi nurkadesse koguneb halb energia, see on ju tuhandeid aastaid vana teadmine! Klasside mööbel vajab kohe ümbertõstmist, kooli menüü põhjalikku analüüsi. Kas me võiks teha vanemate poolt ettepaneku, et meie koolis kõigi nende nüüdisaegsete lähenemistega juba arvestataks?

Ei, ma pole päris sellisel kujul kedagi väitmas kuulnud. Aga sarnaselt kahjuks küll.

Riigikohus tegi nädalapäevad tagasi ühe traagilise juhtumi taustal otsuse patsiendi subjektiivsete õiguste ning ravijuhiste kokkupuutest. See otsus on märgiline ja lahendas küsimuse, mis pole tundmata ka hariduselus. Selle otsuse taustal kerkib hulk küsimusi, millele pole praegu ilmselt ühest vastust. Kas hariduselus saab olla meditsiinis kasutatava ravijuhise sarnast juhendit?

Pean silmas tõenduspõhist ja parimale olemasolevale teadmisele tuginevat, enamasti kuni mõneteistleheküljelist kokkuvõtet konkreetse «haigusega» tegelemiseks? Või on haridus selles küsimuses kõrvutamatu?

Või on hariduse «ravijuhis» erinevate narratiivide amorfne kogum, mis muutub uute narratiividega? Kehtinud «ravijuhiseid» saab vaadelda vaid ajaloolaste poolt retrospektiivselt? Kas hariduses on seetõttu võimalik nõuda subjektiivselt õigena tunduvat lähenemist, sest minu isiklik narratiiv on ju sama hea kui «need teised lood», mille põhjal tegutsetakse? Kas Eestis on võimalik olukord, mis leidis aset mõni aasta tagasi Londonis, kus üks lasteasutus praktiseeris mitmeid kuid äärmuslikke religioosseid dogmasid, sest see oli lastevanemate ja asutuse ühine soov?

Kuid kas teadmist omavas valdkonnas saab arvamuse mõõdupuuks olla arvamuse intensiivsus, selle esitaja tuntus, esitamise sagedus või arvajate hulk? Või mahub siia pilti ka teadmine. Isegi siis, kui see ei passi kokku arvajate seisukohtadega või arvajat faktid ei sega.

Kui tervishoius joonistuvad õnnestumised või ebaõnnestumised pigem selgete ja paksude värvidega, sageli kahjuks ka lõplike lahendustena välja, siis hariduselus on õnneks kasude ja kahjude diapasoon mõneti väiksem. Sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus see ilmselt pole. Kuigi, väikeste mööndustega (näiteks õpetaja-õpilane suhe ei ole arsti-patsiendi või teenuseosutaja-kliendi suhe) on siin siiski sarnasusi. Kõnealune riigikohtu otsus on oluline just seepärast, et ratsionaalselt igati mõistetav kohtu seisukoht on vahepealses arvamuste vaimustuses läinud ka hariduselus kohati kaduma.