Valgusefestival lööb viiendat korda särama

Peakorraldaja Jaan Ulsti sõnul avab festival valguse olemuse teaduslikust ja kunstilisest küljest. Ulst ütles, et kummaline alguskellaaeg on hetk, kui päike loojub. «Sel hetkel süütame lõkke ja toome sümboolselt päikse maa peale,» selgitas ta.

Elava tule alal süüdataksegi lõke ning selle ääres töötab sepp Kahrut Vilbaste. Kohal on ka Wittensteini ajakeskus esindajad. Samas räägib Nõo priitahtlik päästeselts tuleohutusest.

Teaduse alal tutvustab Tartu observatoorium valgust kosmose poole pealt, Ulsti sõnul räägitakse näiteks tähtkujudest. Kohal on ka Tartu ülikooli fotoonikaklubi tudengid, kes tegelevad valguse uurimise, kontrollimise ja muundamisega. Eelmisel aastal olid nad valgusefestivalil näiteks aegluubis silmapilgutamise filmimise projektiga. Koos Spark Makerlabi juhendajatega saab ehitada leedlaternaid.

Õhtul on Nõo kirikus helilooja Malle Maltise heliteose «Ex Tenebris» esmaettekanne. «Malle Maltis tegi eelmisel aastal meile helikujundust ja talle hakkas valgusefestival nii meeldima, et selleks aastaks kirjutas eraldi teose,» rääkis Ulst. Korraldaja sõnul on tegemist pooletunnise etendusega, kus mängitakse heli ja valgusega. Valguskujunduse loovad Andres Sarv ja Tõnis Järs.