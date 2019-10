Linnamaraton toob nädalavahetusel ohtralt liikluspiiranguid

Reedel kell 21 stardib kolmandat korda Tartu linnamaratonile eelnev üritus ööjooks. Selle distants on neli kilomeetrit ja ja rada on eelmiste aastatega võrreldes uus. See kulgeb lisaks kesklinnale ka Emajõe kallastel ja Supilinnas ning toob kaasa mitmeid liikluspiiranguid.