Annelinna massilises elektrikatkestuses polnudki süüdi torm

Elektrilevi kommunikatsioonijuhi Peeter Liik rääkis, et suure Annelinna elektrikatkestuse põhjuseks oli hoopis see, et Ihastes sai kaevetööde käigus viga elektrikaabel. «Tartumaal-Jõgevamaal pole tormi tõttu ühtki majapidamist praegu elektrita,» lisas Liik.