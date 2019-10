Tartu kesklinna kerkiva bürootorni ankurrentnikuks saab üleilmse ärieduga tarkvaraettevõte

Pipedrive avab järgmisel suvel uue hoone kolmel viimasel korrusel ligi 1300 ruutmeetril kontori, kus hakkab tööle üle saja inimese.

Ettevõtte haldusjuht Age Alliksaar selgitas, et Pipedrive on viimase aasta jooksul Tartus aktiivselt tegelenud töötajate värbamisega ning seetõttu on nende praegune kontor kitsaks jäänud. «Otsisime uut pinda päris kaua. Tahtsime, et selle hoone ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike ning see jättis hoolimata Tartus üldiselt üsna hästi levinud rohelisele mõtteviisile sõelale vähe valikuid,» selgitas Alliksaar.

Uue kontori otsingul eelistasid Pipedrive`i juhid kesklinna piirkonnas hea ligipääsetavusega ehitusjärgus hooneid, et saaks võimalikult palju kaasa rääkida nii ruumide planeerimises kui sisearhitektuuris. Nüüdseks on teada, et Pipedrive`i Tartu kontor hakkab väljanägemiselt sarnanema sellega, mida võib näha sama ettevõtte peahoones Tallinnas Mustamäe teel.

«Jätkame koostööd Katrin Kaevatsi ja Silvia Leetiga arhitektuuribüroost PIN, kelle loomingulised ideed teevad meie Tartu kontorist kindlasti ühe omapärasema, kuid samas funktsionaalsema siselahendusega kontori kogu linnas,» rääkis Alliksaar. Kuna saun on Pipedrivei siusekultuuris väga olulisel kohal, siis pöörame kindlasti tähelepanu ka sellele.

Pipedrive liitus eelmisel nädalal Eesti digiettevõtete initsiatiiviga The Green Pledge, andes lubaduse oma tegevuse keskkonnajalajälge märkimisväärselt vähendada. Liginullenergiatõhususe nõuetele vastavast Paju 2 majast saab Tartu esimene LEED Gold standardiga büroohoone, mis tähendab seda, et selle projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel on järgitud keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid.

Maja arendab Kvintett Kinnisvara, arhitektuurse lahenduse on koostanud Alianss Arhitektid, hoone ehitab Rand & Tuulberg ja Ehitustrust. Maja puidust fassaadielemendid toodab ja paigaldab Welement. Büroohoone valmib suvel 2020.

Pipedrive`i Tartu kontoris töötab praegu 39 inimest kuuest riigist. Neist suurem osa on tarkvaraarendajad.

Paari järgneva aastaga loodab Pipedrive töötajate arvu Emajõelinnas kahekordistada. Tartu kontori kõige olulisemaks vastutusvaldkonnaks on ettevõtte globaalse turvalahenduse väljatöötamine, jälgimine ja arendamine, mida juhib eestlane Jaana Metsamaa.

2010. aastal asutatud Pipedrive’i müügitööriistu kasutab ligi 90 000 ettevõtet rohkem kui 150 riigis. Firma on kaasanud 90 miljoni USA dollari väärtuses investeeringuid. Lisaks Tartule ja Tallinnale asuvad firma kontorid Londonis, Lissabonis, Prahas, Dublinis ning New Yorgis ja Floridas.