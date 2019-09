Kolm energiateo auhinda tuli Tartusse

Auhinnagalal oli kohal abilinnapea Raimond Tamm, kelle sõnul on Tartu linn jõudsalt panustanud keskkonda säästvate liikumisviiside edendamisse. «Loomulikult on hea meel, kui neid pingutusi märgatakse ja tunnustatakse. Rattaringluse ja gaasibusside peamine eesmärk on pakkuda tõhusat alternatiivi autokasutusele ning seeläbi vähendada linnakeskkonnas õhusaastet ja mürataset ning samuti kliimasoojenemist põhjustava süsihappegaasi heidet,» rääkis Tamm.