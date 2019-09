Tragi mees koristab vabast ajast linna: kolme kuuga 150 kilo prügi

Tema hoolealune piirkond algab Jõgeva maanteel Aruküla teest ning jõuab alla välja Kroonuaia sillani – see on kaks kilomeetrit. Sealt liigub Ahto Tali teist teeäärt pidi tagasi, mis teeb samuti kaks kilomeetrit. Kokku umbes neli kilomeetrit, lisaks teede lähiümbrus. Et ta kodu asub kutsehariduskeskuse Põllu tänava hoone lähedal, saab korda sealne staadiongi.

Jõe ääres. FOTO: Ahto Tali

Kodu saab suuremaks

«Olen koristamisele kulutanud vaid iseenda vaba aega,» selgitas ta. «Mind häirivad väga prahitükid maas. Isegi konidest olen need kohad puhtaks korjanud. Väljaspool kodu toimetamine ja ilusa ilmaga tegutsemine annab mulle suurema kodutunde.»

Tartu puhastusteenistuse peaspetsialist Madis Tammeorg ütles niisugusest abimehest kuuldes, et see on kiiduväärt. «See teeb meie ühise keskkonna puhtamaks, see on väga tore tegu,» rääkis ta. «Me oleme muidu linnas ju 22 aastat talguid ka korraldanud ja vabatahtlikke koristajaid on alati leidunud. Ning loomulikult hooldab linn kõiki haljas­alasid ja kergliiklusteid, aga kuna meil on vaid kindel ports raha, siis mõnes kohas koristame ehk hõredamalt, kui vaja oleks, ja iga konini ei pruugi jõuda.»

Kolme kuu jooksul on Ahto Tali kogunud umbes 150 kilogrammi prügi ning pühendanud sellele tööle 70 tundi oma ajast.

Ahto Tali tõdeb, et paraku jah visatakse iga päev maha nii paberit, kiletükke kui ka suitsukonisid. Et tagada puhtus, tuleb tal piirkond läbi kammida iga päev. Kolme kuu jooksul on Ahto Tali kogunud umbes 150 kilogrammi prügi ning sellele tööle pühendanud 70 tundi oma ajast.

28. septembril tegi ta selle sügise viimase tiiru, jätkab kevadel aprillis. Ütles, et praegu on kõik ilus ja tuttavatel radadel vaatab vastu naeratav loodus.

Kutsehariduskeskuse staadion. FOTO: Ahto Tali

Madis Tammeorg lisas, et teab seda tunnet küll ja kindlasti teavad kõik seda, et kui kuskil saab talgute korras puhtaks mõni nurgatagune, mida pidevalt ei hooldata, on tõepoolest niisugune tunne, nagu emake Maa tänaks.

Puhtad teeperved metsas. FOTO: Ahto Tali

Kirjakandja ja kunstnik

Ahto Tali, kes töötab Eesti Postis kirjakandjana, saab peagi 30-aastaseks. Tema huvid on rattasõit ja kunst ning ta on autistliku omapäraga, mis muudab ta tajud ehk teravamaks kui teistel inimestel. Lisaks on tal kodanikujulgust ja oskust oma ideid ellu viia.

Allee jõe ääres. FOTO: Ahto Tali

Ahto Tali on lõpetanud Herbert Masingu kooli ning esinenud oma piltidega paljudel kunstinäitustel, hämmastades vaatajaid filigraanse oskusega pliiatsi ja värvidega ümber käia.