Lugeja kirjutab: EMOst patsiendi pilgu läbi

Lõpuks andis arst teada vastusest ja pani mulle koloskoopiauuringu aja kinni. Ütlesin, et kardan seda väga. Nooruke valvekirurg dr Jaanimäe, kes minuga sellest uuringust rääkis, ütles, et ei maksa karta, võrreldes kümne aasta taguse ajaga, mil mul eelmine kord sama protseduur tehti, on asjad kergemaks läinud, ja lubas ka ise uuringu juurde tulla.

Koloskoopiauuringu hommikul nägingi kabinetti sisenedes, et dr Jaanimäe on kohal ja palus mulle lisasüsti teha. Siiski oli uuring mulle valulik ja ma oigasin mitu korda kõvasti. Õnneks kasvajat ei leitud ja paluti edasi suhelda perearstiga. Nii ma nüüd teengi, sest usaldan väga oma perearsti Maia Gavronskit.

Aga tahan öelda, et kui ikka abi vaja, võib ka EMOsse minna. Seal oli väga lahke ja professionaalne suhtumine. Keegi ei öelnud, et mis sa siia tulid, ja tundide viisi ei tulnud ka oodata. Sain südamerahustust ja kompuuteruuringu, mis on perearstile edaspidi abiks. Eks igaühel ole oma häda, aga häda on ka sellest, kui inimesed ära hirmutatakse, et ei tohi EMOsse minna.