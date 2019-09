Jämejala haiglast omavoliliselt lahkunud naine võib olla teel Tartusse

Esmaspäeva keskpäeval sai politsei teate, et Viljandimaalt Jämejala haiglast on teadmata suunas lahkunud 62-aastane Krista. Naisel on seljas pikk tume kootud kleit, mille peal võib ta kanda musta kampsunit. Ta on umbes 165 sentimeetrit pikk, pikkade halliseguste juustega.