Sirle Sõstra: tervislik koolitoit on Tartus tähelepanu all

Viimastel aastatel on Tartu võtnud kooli- ja lasteaiatoidu suurema tähelepanu alla: käiakse kohapeal toitu maitsmas, korraldatakse koolitusi ning jagatakse soovitusi tasakaalustatud menüü koostamiseks. Oluline on, et lapsed saaksid täisväärtuslikku ja tervislikku toitu, olenemata sellest, kuidas toitlustus on korraldatud.

Tartu linna koolides pakuvad toitu riigihangetega leitud erafirmad. Hanke võitja saab tasuta kasutada koolisöökla ruumid, kuid köögiseadmed tuleb toitlustajal endal hankida. Koolides sõlmitakse lepingud enamasti viieks aastaks, et köögiseadmetesse tehtud investeering toitlustajal ära tasuks, lasteaedades antakse sööklaruumid enamasti kasutusse koos seadmetega ning lepingute tähtajad on lühemad.

Toitlustamise kvaliteedi järjepidevaks jälgimiseks on Tartus loodud komisjon, kuhu kuuluvad linnavalitsuse haridus-, linnavarade ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajad ning mitu toidutehnoloogi Tartu kutsehariduskeskusest.

Komisjoni liikmed käivad lasteaia- ja koolilõunaid degusteerimas oma tulekust ette teatamata. Hinnatakse toidu maitset, lõhna, välimust ja kogust ning selle vastavust menüüle ja tervisekaitsenõuetele koolides ja koolieelsetes lasteasutustes.

Koolitoidu hindamiste põhjal saab öelda, et olukord Tartu koolides on hea ja toidud on maitsvad. Enim nurisevad õpilased kalatoitude pärast. Toitlustajad möönavad, et raske on leida sellist kalatoitu, mis kõigile ühtmoodi meeldiks. Samas on leidunud ka koole, kus komisjoni silmade all tühjenesid iseteeninduslettide marmiidid kalaroast silmapilk.

Vähem eelistavad õpilased ka suppi ning kastmeid ja segusalateid ei armastata eriti. Neis koolides, kus toitlustaja kas enda või hoolekogu soovil serveerib salatikomponendid eraldi, süüakse köögivilju rohkem.

Sellisest tähelepanekust lähtuvalt on hindamiskomisjon ettepanekuid teinud ka teistele toitlustajatele, sest eesmärk on ju üks: et õpilane saaks kõhu täis tasakaalustatud toidust ja omastaks sellest talle vajalikud vitamiinid ja mineraalained.

Tervislik toitumine ei ole pelgalt trend, vaid see on uue põlvkonna eluviis. Inimesed on teadlikumad ning sageli näeme, et nooremad õpetavad siin vanemaid.

Koolides oleme eraldi tähelepanu pööranud ka puhvetis pakutavale valikule. Koolijuhtidele ja toitlustajatele on saadetud tervise arengu instituudi, sotsiaalministeeriumi, maaeluministeeriumi ning terviseameti koostöös valminud spetsiaalne juhend lasteasutuste puhvetites ja müügiautomaatides pakutava toidu kohta.

Nii nagu koolitoidu puhul on märgata arengut, on ka koolipuhvetite valik läinud paremaks. Järjest enam ilmub puhvetitesse oma köögis kohapeal valmistatud tooteid, mis on igati kiiduväärt. Näiteks maitsestatakse ise jogurteid marjade, puuviljade või naturaalsete, ilma lisatud suhkruteta puuviljapüreedega. Lisaks pakutakse isetehtud vrappe, võileibu, kohupiimamagustoite ja kohapeal valmistatud küpsetisi.

Koolidele, kus saiakeste ja maiustuste osakaal on veel suurem, tegi komisjon ka konkreetsed ettepanekud valikut piirata ning minna üle oma köögis valmistatud tervislikumatele toitudele.